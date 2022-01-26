HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 103-51 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdal Ünal x, İsmail Binbir x, Çağlar Özkan x
Hatayspor: Wiley xxxx 33, İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten, Bilge Nisa Kasacı x 3, Jones xxx 24, Elif Emirtekin x 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan x 5
Başantrenör: Ekin Baş
Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x 8, Esman Çelenk Türk, Aslı Yalçınkaya, Vintsilaiou x 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın x 4, Nur Nihan Dabakoğlu x 5, Melike Yalçınkaya xx 7, Modiri x 6
Başantrenör: Mehmet Özkan
1. Periyot: 24-12 (Hatayspor lehine)
Devre: 57-24 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 81-41 (Hatayspor lehine) - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51 - Son Dakika Spor