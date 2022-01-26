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Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51

26.01.2022 17:35
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 103-51 mağlup etti.

HN Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında ertelenen, Hatayspor sahasında, Elazığ İl Özel İdare takımını 103-51 mağlup etti.

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdal Ünal x, İsmail Binbir x, Çağlar Özkan x

Hatayspor: Wiley xxxx 33, İdal Yavuz x 2, Büşra Akbaş xx 14, Büşra Akgün x 7, Bahar Çağlar Ökten, Bilge Nisa Kasacı x 3, Jones xxx 24, Elif Emirtekin x 15, Simge Şeker, Melis Dilara Lafatan x 5

Başantrenör: Ekin Baş

Elazığ İl Özel İdare: Aysel Bakır x 3, Şuğranur Hatice Sönmez x 8, Esman Çelenk Türk, Aslı Yalçınkaya, Vintsilaiou x 18, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın x 4, Nur Nihan Dabakoğlu x 5, Melike Yalçınkaya xx 7, Modiri x 6

Başantrenör: Mehmet Özkan

1. Periyot: 24-12 (Hatayspor lehine)

Devre: 57-24 (Hatayspor lehine)

3. Periyot: 81-41 (Hatayspor lehine) - HATAY

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51

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Basketbol Süper Ligi, Bahar Çağlar Ökten, Mehmet Serdar, Büşra Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 103 Elazığ İl Özel İdare: 51 - Son Dakika
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