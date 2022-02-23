GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda ŞahinFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 31'İNCİ PERİYOT: 21-17İLK YARI: 36-333'ÜNCÜ PERİYOT: 46-46 Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte Kelsey Plum kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Safiport: 69-63 - Son Dakika