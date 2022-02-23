Fenerbahçe Safiport: 69-63 - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport: 69-63

23.02.2022 20:53
Fenerbahçe Safiport: 69-63

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda ŞahinFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 31'İNCİ PERİYOT: 21-17İLK YARI: 36-333'ÜNCÜ...

GALATASARAY: Plum 29, Davis 11, Merve Aydın 12, Sude Yılmaz 11, Krajisnik 6, Gizem Başaran Turan, Eda Şahin

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 12, McBride 12, Tuğçe Canıtez 8, Sabally 14, Williams 10, Hartley 4, Manolya Kurtulmuş 31'İNCİ PERİYOT: 21-17İLK YARI: 36-333'ÜNCÜ PERİYOT: 46-46 Galatasaray, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 16'ncı hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport'u 69-63 mağlup ederek 10'uncu galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekipte Kelsey Plum kaydettiği 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

- İstanbul
Fenerbahçe Safiport: 69-63
Fenerbahçe Safiport: 69-63
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Olcay Çakır Turgut, Tuğçe Canıtez, Merve Aydın, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport: 69-63 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport: 69-63 - Son Dakika
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