Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

01.04.2022 16:04
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Doğu Berk İnnalElazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 20, Cicic 22, Nisa Yalçın 4, Modiri 16, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Esma Çelen Türk 5, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı YalçınkayaGalatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12,...

Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Doğu Berk İnnal

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 20, Cicic 22, Nisa Yalçın 4, Modiri 16, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Esma Çelen Türk 5, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Merve Aydın 7, Davis 8, Krajisnik 19, Evans 11, Sude Yılmaz 10, Gizem Başaran Turan 10, Gizem Yavuz 3, Eda Şahin, Mısra Albayrak, Miray Balotu

1. Periyot: 27-26

Devre: 46-49

3. Periyot: 50-66

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 80-69 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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Basketbol Süper Ligi, Çimentaş, Türk, Umut, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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