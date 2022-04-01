Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

01.04.2022 19:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AkatlarHakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ahmet Taner İbin, Haldun ÇobanBeşiktaş HDI Sigorta: Simmons 13, Özge Yavaş 10, Mc Call 25, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 2, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 2, Jakobsone 5, İlayda Güner 12ÇBK Yenişehir Belediyespor: Zellous 12, Thomas 17, Asena...

Salon: Akatlar

Hakemler: Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Ahmet Taner İbin, Haldun Çoban

Beşiktaş HDI Sigorta: Simmons 13, Özge Yavaş 10, Mc Call 25, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 2, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu 2, Jakobsone 5, İlayda Güner 12

ÇBK Yenişehir Belediyespor: Zellous 12, Thomas 17, Asena Yalçın 10, Boner 15, Esr Ural Topuz 6, Feride Şevval Akalan, Fatmanur Karakaş, Fabenle 11, Melis Talay 1, Yeliz Doğan, Sinem Ataş 6

1. Periyot: 21-22

Devre: 38-38

3. Periyot: 61-60

Beş faulle oyundan çıkanlar: 30.57 Melek Uzunoğlu, 35.56 İlayde Güner (Beşiktaş HDI Sigorta)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında ÇBK Yenişehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş HDI Sigorta'yı 78-69 yendi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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