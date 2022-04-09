Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hande Öztürk, Uğur Akyıldız
Çankaya Üniversitesi: White 24, Dikaioulaku 12, Derin Yaya 8, Prince 16, İnci Güçlü 2, Özge Kavurmacıoğlu, Melike Tuğba Oral 7, Tuğçe Murat 2
Bellona Kayseri Basketbol: Meltem Topaloğlu 7, Dilara Tongar 10, Farhiya Abdi 2, Sventoraite 15, Williams 8, Peddy 12, Zeynep Öykü Kalbisağde 3, Gizem Tüzün 4
1. Periyot: 25-10
Devre: 38-28
3. Periyot: 49-34
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği Bellona Kayseri Basketbol'u 71-61 yendi.
Kaynak: AA
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