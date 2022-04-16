Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.04.2022 18:15
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Kaan Büyükçil, Benhür İrcel, Muzaffer VardarlıFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 23, Sabally 18, McBride 17, Stokes 2, Bazoukou 9, Şerife Alperi Onar 5, Tuğçe Canıtez 5, Manolya KurtulmuşBOTAŞ: Dubljevic 26, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 6, Prezelj...

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Kaan Büyükçil, Benhür İrcel, Muzaffer Vardarlı

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 23, Sabally 18, McBride 17, Stokes 2, Bazoukou 9, Şerife Alperi Onar 5, Tuğçe Canıtez 5, Manolya Kurtulmuş

BOTAŞ: Dubljevic 26, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 6, Prezelj 6, Tilbe Şenyürek 12, Ayşegül Günay Aladağ 10, Jurjane 9, Hatice Pelin Gülçelik 3

1. Periyot: 21-26

Devre: 36-45

3. Periyot: 64-63

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ'ı 85-78 yendi.

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Şerife Alperi Onar, Olcay Çakır Turgut, Kaan Büyükçil, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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