Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı - Son Dakika

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