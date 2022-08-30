ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı

30.08.2022 16:38
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları ve teknik ekibi, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla antrenmanda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Mersin ekibi, kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın oyuncuları ve teknik ekibi, antrenmanda, Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak Zafer Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA

Mersin Yenişehir, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Büyük Zafer'in 100. yılını kutladı - Son Dakika
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