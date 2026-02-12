Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Burnley, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmaya ise yalnızca skor değil, sahadaki ilginç bir detay da damga vurdu.

2-0'DAN TARİHİ DÖNÜŞ

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Burnley, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Kısa sürede bulduğu gollerle maçı 3-2'ye getiren konuk ekip, uzun süren galibiyet özlemini sona erdirdi.

EN KÜÇÜK DİZLİKLER VİRAL OLDU

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise Burnley forması giyen Marcus Edwards'ın tercih ettiği dizlikler oldu. Edwards'ın futbolda nadir görülecek kadar küçük dizliklerle sahaya çıkması sosyal medyada gündem yarattı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı dizliklerin boyutuna dair esprili yorumlar yaptı.