Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare

Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare
12.02.2026 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burnley, Premier Lig'deki Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maça damga vuran bir diğer detay ise Burnley forması giyen Marcus Edwards'ın tercih ettiği oldukça küçük dizlikler oldu.

Burnley, Crystal Palace karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak Premier Lig'de 16 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmaya ise yalnızca skor değil, sahadaki ilginç bir detay da damga vurdu.

2-0'DAN TARİHİ DÖNÜŞ

Selhurst Park'ta oynanan mücadelede Burnley, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Kısa sürede bulduğu gollerle maçı 3-2'ye getiren konuk ekip, uzun süren galibiyet özlemini sona erdirdi.

EN KÜÇÜK DİZLİKLER VİRAL OLDU

Maçın en çok konuşulan anlarından biri ise Burnley forması giyen Marcus Edwards'ın tercih ettiği dizlikler oldu. Edwards'ın futbolda nadir görülecek kadar küçük dizliklerle sahaya çıkması sosyal medyada gündem yarattı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı dizliklerin boyutuna dair esprili yorumlar yaptı.

Burnley, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tolga karakaya Tolga karakaya:
    dizlik değil tekmelik 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu Dönüşü alamayan zabıta aracı denize böyle uçtu
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Real Madrid’in yıldızları yemekte Hesabı sadece iki kişi ödedi Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Rihanna’yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi Rihanna'yı markette gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
Bütün dünya En-Nesyri’yi konuşuyor Bütün dünya En-Nesyri'yi konuşuyor

10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:24
Icardi sevgilisini mi aldattı Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
Icardi sevgilisini mi aldattı? Milyonlar izlenen öpüşme videosuna zehir zemberek yanıt
10:15
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
09:30
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
Global kripto borsalarına yeni erişim engelleri gündemde
09:15
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:04
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Yaptırmayan kontak çeviremeyecek! Zam geldi, primler 300 bin lirayı aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 10:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Herkes aynı yorumu yapıyor! Tarihi maça damga vuran kare - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.