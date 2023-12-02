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Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? - Son Dakika

Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?

Canlı yayında EURO 2024 kura çekimlerinin gerçekleştiği sırada arka fonda kadın çığlık sesleri duyuldu. Bu beklenmedik olay kısa süre içerisinde binlerce etkileşim aldı.

02.12.2023 - 21:31,  Güncelleme: 21:35
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EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

CANLI YAYINDA CİNSEL İLİŞKİ SESİ DUYULDU

Kuraların devam ettiği sırada arka fonda bir anda cinsel içerikli film sesleri duyuldu. O anlar büyük şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Böylesine büyük bir organizasyonun canlı yayınında yaşanan bu olay kısa süre içinde hızla yayıldı ve büyük etkileşim aldı.

Arkadan gelen sesler kafa karıştırdı! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? - Son Dakika


21:31
Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?
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SON DAKİKA: Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? - Son Dakika
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