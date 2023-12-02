EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.
Kuraların devam ettiği sırada arka fonda bir anda cinsel içerikli film sesleri duyuldu. O anlar büyük şaşkınlık yarattı.
Böylesine büyük bir organizasyonun canlı yayınında yaşanan bu olay kısa süre içinde hızla yayıldı ve büyük etkileşim aldı.
Son Dakika › Spor › Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi? - Son Dakika