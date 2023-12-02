Herkes bu olayı konuşuyor! EURO 2024 kurası çekilirken cinsel içerikli film mi izlendi?

Yardım istemek için bindiği takside savcıya denk gelince işler değişti

Mal varlıklarına el konulan Tayyar-Özlem Öz cephesinden ses var

EURO 2024 grup kura çekimi, şampiyonaya ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehrindeki Elbphilharmonie Konser Salonu'nda gerçekleştirildi.

CANLI YAYINDA CİNSEL İLİŞKİ SESİ DUYULDU

Kuraların devam ettiği sırada arka fonda bir anda cinsel içerikli film sesleri duyuldu. O anlar büyük şaşkınlık yarattı.

BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Böylesine büyük bir organizasyonun canlı yayınında yaşanan bu olay kısa süre içinde hızla yayıldı ve büyük etkileşim aldı.