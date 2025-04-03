Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı? - Son Dakika
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Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson\'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı?

Beşiktaş, 10 kişi kaldığı Göztepe maçının ilk yarısının uzatma dakikalarında Gedson Fernandes'in yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi. Serbest vuruş için düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan, VAR'dan uyarı gelmeyince kararını değiştirmedi. Karaoğlan'ın bu kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti ve tartışmalara neden oldu.

03.04.2025 21:58
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. 36. dakikada 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, ilk yarının uzatma dakikalarında penaltı bekledi.

BEŞİKTAŞ PENALTI İSTEDİ, HAKEM SERBEST VURUŞ VERDİ

Beşiktaş'ta Gedson, Dennis'in müdahalesiyle yerde kaldı. Siyah-beyazlılar, bu pozisyonda faulün ceza alanı içinde olduğunu işaret ederek penaltı için itirazında bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, serbest vuruş kararı verdi. Göztepeli futbolcu bu faulünün ardından sarı kart gördü.

VAR'DAN UYARI GELMEDİ

Beşiktaş cephesi penaltı itirazlarını sürdürürken Atilla Karaoğlan, VAR'dan da uyarı gelmemesi sebebiyle serbest vuruşun kullanılmasını istedi. Hakemi bu kararı siyah-beyazlıların tepkisini çekti ve tartışmaları da beraberinde getirdi.

İşte o pozisyon;

Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Beşiktaş penaltı bekledi
GÖRÜNTÜ: ATV

MASUAKU DİREĞE TAKILDI

45+3. dakikadaki serbest vuruşta topun başına geçen Arthur Masuaku, sol ayağıyla uzak köşeye yerden sert vurdu. Baraja da temas ederek direğe çarpan top, oyun alanını terk etti.

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Son Dakika Spor Herkes bu pozisyonu tartışıyor! Gedson'a yapılan müdahale içeride mi dışarıda mı? - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Talat Yelbuz:
    BAHAR GELDI KANARYA SESI GARGA SESINE KARIŞIYOR, ASLAN 3 KUPAYA YÜRÜYOR 1 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ SEZONU IKI KUPAYLA MI KAPATACAK MISSSSSSSS 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    RAFADAN MI DEDINIZ, YOKSA SEMİH MI, A YOKSA CIRTTTT MI 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    GOZTEPE 8TAŞ ŞEREFLİ İKİNCİLIK EDEBIYATCILARIYLA ALAY EDİYOR RESMEN 2 0 Yanıtla
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