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"Herkes İçin Spor" çalışmalarını kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracak - Son Dakika

"Herkes İçin Spor" çalışmalarını kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracak

25.11.2021 10:59
"Herkes İçin Spor" çalışmalarını kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracak

Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Çocuklara erken yaşta sağlıklı ve mutlu bireyler olması için spor ve hareket etme kültürünü anlatabilirsek, hem spor kültürü yaygınlaşmış olur hem de branşlarda başarılar gelir.

Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu Başkanı Yasin Bölükbaşı, "Çocuklara erken yaşta sağlıklı ve mutlu bireyler olması için spor ve hareket etme kültürünü anlatabilirsek, hem spor kültürü yaygınlaşmış olur hem de branşlarda başarılar gelir. O yüzden çalışmalarımızı bu dönem özellikle kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracağız." dedi.

Bölükbaşı, federasyonun gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Herkes İçin Spor" isminin son 5 yılda daha fazla duyulmaya ve insanların hayatına girmeye başlandığını belirten Bölükbaşı, 2016-2021 yılları içerisinde "Herkes İçin Spor" mesajını vermek için çok fazla etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Mobil uygulamalar geliştirdiklerini, yaptıkları projelerle televizyonlarda daha fazla yer aldıklarını anlatan Bölükbaşı, "2016-2021 yıllarında antrenör sayımızı 3 binden 11 bine yükselttik. Geldiğimizde bize bağlı spor salonları 20 taneydi. Bu sayıyı 1200'e çıkardık. Herkes için sporu daha fazla anlatabilelim diye antrenör ve spor sayımızı artırdık." diye konuştu.

Bölükbaşı, salgın döneminde de herkes için sporu anlatmaya devam ettiklerini vurgulayarak, televizyon programlarıyla çocuk, genç ve yaşlı demeden herkese ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

"Yarım kalan projelerimize devam etmek istiyoruz"

Salgın nedeniyle yarım kalan projeleri olduğunu aktaran Bölükbaşı, şöyle devam etti:

"HİS Kampüste adlı projemiz vardı. Özellikle üniversitelerde beden eğitimi alanında lisans yapan öğrencilerin gelecekte spor endüstrisinde neler yapabileceklerini anlatıyorduk. 5-6 kente gittik. Bu yarım kaldı. İkincisi lisanslı sporcu sayısını artırmak için 'Herkese Bir Lisans Gelecek İçin Bir Şans' programımız vardı. Özellikle ilkokuldaki çocuklara dönük bir programdı. Yarım kalan bu iki projeye devam etmek istiyoruz. Çocuklara erken yaşta sağlıklı ve mutlu bireyler olması için spor ve hareket etme kültürünü anlatabilirsek, hem spor kültürü yaygınlaşmış olur hem de branşlarda başarılar gelir. O yüzden çalışmalarımızı bu dönem özellikle kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracağız."

"Bir çocuğun gerçekten şampiyon anatomisine sahip olduğunu gösteren ciddi çalışmalar var"

Bölükbaşı, branşlarda gelebilecek başarıların bilimsel tarafını güçlendirmek için çalışmalar yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müsabık branşların öncesinde sporcunun beslenmesi, antrenman çeşitliliği, hayat düzeniyle ilgili genetik çalışmalar dünyada artık trend. Türkiye'nin artık bu faza geçmesi lazım. Bir çocuğun gerçekten şampiyon anatomisine sahip olduğunu gösteren şu anda çok ciddi bilimsel çalışmalar var. Gelişmiş ülkelerin yaptığı işleri Türkiye'nin de yapması gerekiyor. Özellikle milli ve milli olacak sporcular için bunu hayata geçirmemiz lazım."

Yasin Bölükbaşı, Şampiyon, Türkiye, Lisans, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Herkes İçin Spor' çalışmalarını kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştıracak - Son Dakika Spor


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