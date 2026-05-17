Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor\'da tarih yazdı
17.05.2026 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in son haftasındaki Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası 3-3 eşitlikle sonuçlandı. Puanını 33 yapan Eyüpspor, bu sonuçla ligde kalmayı başardı. Ligin ilk yarısında sadece 13 puan toplayarak 17. sırada yer alan ikas Eyüpspor, devre arasında birçok oyuncusuna veda etmesine rağmen göreve getirilen teknik direktör Atila Gerin yönetiminde adeta tarih yazdı. İkinci yarıda 20 puan toplayan İstanbul ekibi, ligde kaldı.

Trendyol Süper Lig’in son haftasında adeta nefes kesen bir futbol savaşı yaşandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.

13 PUAN TOPLANDI, YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Sezonun ilk yarısı bittiğinde ikas Eyüpspor için senaryo hiç de iç açıcı değildi. İlk devrede sadece 13 puan toplayabilen ve 17. sırada adeta kaderine terk edilen İstanbul ekibi, devre arasında da birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Futbol otoritelerinin "düştü" gözüyle baktığı takımda yönetim, radikal bir kararla teknik direktörlük koltuğuna Atila Gerin’i getirdi. İşte bu imza, tarihi geri dönüşün ilk kıvılcımı oldu.

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

ATİLA GERİN YÖNETİMİNDE TARİH YAZILDI

Eyüpspor, ikinci yarıda adeta küllerinden yeniden doğdu. Kısıtlı kadrosuna rağmen Atila Gerin’in oynattığı dirençli ve inançlı futbol, meyvelerini kısa sürede verdi. Ligin ikinci devresinde hanesine tam 20 puan yazdıran Eyüpspor, pes etmeyeceğini tüm lige kanıtladı.

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

KADIKÖY'DE MUTLU SON

Kader maçı ise Kadıköy’de, Fenerbahçe karşısındaydı. 90 dakikası tam bir taktik savaşına ve gol düellosuna sahne olan müsabaka Eyüpspor'un 87. dakikada attığı golle 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Sahadan altın değerinde 1 puanla ayrılan ikas Eyüpspor, puanını 33’e yükseltti. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, imkansız gibi görüneni başararak Trendyol Süper Lig’de kalmayı garantiledi ve adını Türk futbol tarihinin unutulmaz geri dönüş hikayelerinden birine yazdırdı. Maçın ardından Eyüpspor teknik heyeti ve futbolcuları, ligde kalmanın coşkusunu sahada dev bir kenetlenmeyle kutladı.

Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı

Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme Tam ücret iadesi zorunlu oldu Bayram öncesi otobüs biletlerinde yeni düzenleme! Tam ücret iadesi zorunlu oldu
Adana’da esnaf sel suyunda sörf yaptı Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı
“Kız meselesi“ yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar "Kız meselesi" yüzünden genci öldüresiye dövüp 6 yerinden bıçakladılar
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
Parasını altına yatıranlar şokta Parasını altına yatıranlar şokta

22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 23:57:46. #.0.5#
SON DAKİKA: Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor'da tarih yazdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.