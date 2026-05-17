Herkes küme düşer diyordu! Atila Gerin Eyüpspor\'da tarih yazdı

Trendyol Süper Lig’in son haftasında adeta nefes kesen bir futbol savaşı yaşandı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede ikas Eyüpspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak ligde kalmayı başardı.

13 PUAN TOPLANDI, YAPRAK DÖKÜMÜ YAŞANDI

Sezonun ilk yarısı bittiğinde ikas Eyüpspor için senaryo hiç de iç açıcı değildi. İlk devrede sadece 13 puan toplayabilen ve 17. sırada adeta kaderine terk edilen İstanbul ekibi, devre arasında da birçok as oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalmıştı. Futbol otoritelerinin "düştü" gözüyle baktığı takımda yönetim, radikal bir kararla teknik direktörlük koltuğuna Atila Gerin’i getirdi. İşte bu imza, tarihi geri dönüşün ilk kıvılcımı oldu.

ATİLA GERİN YÖNETİMİNDE TARİH YAZILDI

Eyüpspor, ikinci yarıda adeta küllerinden yeniden doğdu. Kısıtlı kadrosuna rağmen Atila Gerin’in oynattığı dirençli ve inançlı futbol, meyvelerini kısa sürede verdi. Ligin ikinci devresinde hanesine tam 20 puan yazdıran Eyüpspor, pes etmeyeceğini tüm lige kanıtladı.

KADIKÖY'DE MUTLU SON

Kader maçı ise Kadıköy’de, Fenerbahçe karşısındaydı. 90 dakikası tam bir taktik savaşına ve gol düellosuna sahne olan müsabaka Eyüpspor'un 87. dakikada attığı golle 3-3’lük eşitlikle sona erdi. Sahadan altın değerinde 1 puanla ayrılan ikas Eyüpspor, puanını 33’e yükseltti. Bu sonuçla birlikte Eyüpspor, imkansız gibi görüneni başararak Trendyol Süper Lig’de kalmayı garantiledi ve adını Türk futbol tarihinin unutulmaz geri dönüş hikayelerinden birine yazdırdı. Maçın ardından Eyüpspor teknik heyeti ve futbolcuları, ligde kalmanın coşkusunu sahada dev bir kenetlenmeyle kutladı.