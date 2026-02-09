Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı - Son Dakika
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı

Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca'nın yeni maaşı
09.02.2026 09:02  Güncelleme: 09:05
Herkes merakla bekliyordu! İşte Talisca\'nın yeni maaşı
Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile yeni bir sözleşme imzaladı. Talisca'nın sözleşmesi 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldı. Yıllık 12 milyon euro olan maaşında indirime gidilerek yıllık 5,5 milyon euroya düşürüldü. Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı ve 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, sezon sonunda kontratı bitecek olan Anderson Talisca ile iç transferde anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI

Yönetim, 32 yaşındaki futbolcunun yıllık 12 milyon Euro olan maaşında indirime gitmesini talep etti. Anderson Talisca, bu talebi kabul ederek önemli bir fedakârlık yaptı.

İŞTE YENİ MAAŞI

Tecrübeli oyuncunun yeni maaşının yıllık 5,5 milyon Euro olduğu öğrenildi. Bu anlaşmayla birlikte Talisca, Fenerbahçe ile 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

TEDESCO'NUN VAZGEÇİLMEZİ

Bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Domenico Tedesco'nun en güvendiği isimlerden biri olan Talisca, taraftarın da takım içindeki en önemli oyuncular arasında gördüğü futbolcular arasında yer alıyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ, SEZON PERFORMANSI

Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Anderson Talisca, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıktı. Toplam 1.939 dakika sahada kalan deneyimli futbolcu, 19 gol atarken 4 asistlik katkı sağladı.

    Yorumlar (4)

  • hakan1122 hakan1122:
    iki taraf içinde hayırlı uğurlu olsun Fenerbahçe ile nice başarılara... 2 2 Yanıtla
  • 633148 633148:
    Yeni kontratı kaptı daha oynamaz 0 0 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    adamın performansı artı maaşı düştü ?? 0 0 Yanıtla
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Çünkü o zaman oradan aldığı sözleşmesi devam ediyordu haliyle o paraya geldi 0 0
