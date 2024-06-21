Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş - Son Dakika
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Spor

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

EURO 2024'te mücadele eden İngiltere takımının su molalarında sıradan su yerine özel karışım içtikleri ortaya çıktı. Bu karışımın az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu olduğu belirtildi.

21.06.2024 21:43
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Büyük heyecana sahne olan ve Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverlerin de keyifle takip ettiği turnuvada yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

SU DEĞİL, ÖZEL KARIŞIM İÇİYORLARMIŞ

C Grubu'nda mücadele eden İngiltere Milli Takımı'na dair dikkat çeken bir detay gün yüzüne çıktı. Su molalarında futbolcuların tükettiği içeceğin su olmadığı, İngiliz oyuncuların özel karışım içtikleri öğrenildi. Bu karışımın az sirkeli, az tuzlu salatalık suyu içeriyor.

Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş

FUTBOLCULARA ŞART KOŞULUYOR

Teknik Direktör Gareth Southgate'in ekibindeki beslenme uzmanlarının salatalık suyunu ısrarla önerdiği ve İngiliz hocanın da salatalık suyunu futbolcularına şart koştuğu belirtildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sirkeli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes su sanıyordu! İngiliz futbolcular molalarda bakın ne içiyormuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Murat Çoker: oda biseymi yaa millet salatalıklaa neler neler yapıyor 5 17 Yanıtla
    ferhat eser: murat sana salatalığın yanında patlıcanla kabakta verelim sana sadece salatalık yetmez şimdi 13 5 kamer tekeş: seversin! 7 2
  • Osman Koca: bira dır 2 2 Yanıtla
  • Selin Acargul: vay be yüzyılın haberi 1 3 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Bu nası haber a 2 2 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Asteriks ve oburiks 0 4 Yanıtla
  • Murat Çoker: KAMER VE FERHAT SIZE NOLDU ANLAMADM O MILLET SIZMISINIZ YARANZMI VAR 0 0 Yanıtla

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