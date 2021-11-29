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Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut - Son Dakika

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

29.11.2021 13:10
Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Pal Dardai ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin, Pal Dardai ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Tayfun Korkut'un getirildiğini açıkladı.

Almanya Bundesliga'da 13'üncü haftayı 14 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Hertha Berlin'de teknik direktör Pal Dardai ile yollar ayrıldı. Alman ekibi yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'un getirildiğini bildirdi. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ı çalıştıran 47 yaşındaki teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

TAYFUN KORKUT: BU MÜCADELEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUMGöreve gelmesinin ardından kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Korkut, "Bundesliga'yı yakından takip ediyorum. Hertha Berlin'in iniş ve çıkışlarla bir sezon geçirdiğini düşünüyorum. Çalışma şeklimi ve fikirlerimi, takımı olumlu yönde geliştirmeye yardımcı olmak için kullanacağım. Enerji doluyum ve bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Öte yandan Hertha Berlin Sportif Direktörü Fredi Bobic ise yeni teknik direktör Tayfun Korkut'tan takıma yeni bir ivme kazandırmasını istediklerini belirtti.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Tayfun Korkut - Son Dakika Spor


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