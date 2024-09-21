Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11\'leri

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Okan Buruk'un öğrencileriyse deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor.

Geçen sene iki takım arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken Galatasaray'ın sahasındaki maçı ise Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'yi 1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 karşılaşmanın yalnızca birini kaybetti, üçünü kazandı.

401. KARŞILAŞMA

İki takım arasındaki 115 yıllık rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazanırken sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez maçta galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe;

Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray;

Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Kaan, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.