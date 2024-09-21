Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri liderlik koltuğuna oturmayı, Okan Buruk'un öğrencileri ise deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'ini sizler için derledik...

21.09.2024 14:20  Güncelleme: 14:27
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir randevuya sahne olacak. İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Jose Mourinho'nun öğrencileri, rakibini devirerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Yoluna kayıpsız devam eden Okan Buruk'un öğrencileriyse deplasmanda ezeli rakibini devirerek zirvedeki yerini sağlaştırmayı hedefliyor.

Geçen sene iki takım arasında Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle tamamlanırken Galatasaray'ın sahasındaki maçı ise Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Fenerbahçe'yi 1999'dan 2020'ye kadar deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray, Kadıköy'deki son 7 karşılaşmanın yalnızca birini kaybetti, üçünü kazandı.

401. KARŞILAŞMA

İki takım arasındaki 115 yıllık rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray 401. kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, geride kalan 400 maçtan 149'unu kazanırken sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez maçta galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe;

Livekovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray;

Muslera, Sanchez, Abdülkerim, Jakops, Kaan, Torreira, Berkan, Sara, Barış Alper, Sallai, Osimhen.

Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11\'leri

Trendyol Süper Lig, Jose Mourinho, Galatasaray, Ülker Stadı, Okan Buruk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Heyecan dorukta! İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • ferhat eser:
    5saray bu maçı kaybedecek 33 82 Yanıtla
  • Bayram Yavuz:
    Fenerbahçe 0-2 Galatasaray 56 32 Yanıtla
  • ceysu:
    Fenerbahçe alacak GS çöp 25 43 Yanıtla
  • Ankara null:
    sapla cimbommm senlikli olsun 41 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şampiyon BEŞİKTAŞ fenerbahçe 2 ci 5sarayın bir iddaası önümüzdeki haftalarda dağılacaklar zaten 4 35 Yanıtla
  • ferhat eser:
    small club galatasaray 8 25 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu:
    Bir FB’li olarak sportmence bir maç olmasını diliyorum, hakem’in konuşulmadığı, hak edenin kazanacağı bir maç olsun, sonuç itibariyle kaybeden şampiyonluğu kaybetmeyecek, kazananında şampiyon olmayacağı bir maç, Tabi gönlümde FB’nin kazananması :) 24 3 Yanıtla
  • Onur Yılmaz:
    Ferhat bakıyorum hala salıncaktasın 9 2 Yanıtla
  • Özkan Yüksel:
    Galatasaray sapkayacak köküne kadar 6 1 Yanıtla
  • İhsan Terler:
    fero oruç tutma sen 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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