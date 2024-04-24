İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor

Geniş Video İzle

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Arsenal, Londra derbisinde konuk ettiği Chelsea'yi 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliği sürdürdü.

24.04.2024 09:04  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig'de 29. haftanın erteleme maçında Arsenal, sahasında Chelsea'yi konuk etti. Emirates'teki maçı Arsenal 5-0'lık skorla kazandı.

FARKA KOŞTULAR

Arsenal, 5. dakikada Leandro Trossard ile öne geçti ve soyunma odasına 1-0 ile gitti. Mikel Arteta'nın ekibi ikinci yarıda ise adeta gaza bastı. Arsenal, 52'de Ben White, 57 ve 65'te Kai Haverz ile 4-0'ı buldu. Arsenal, 70'te Ben White ile farkı beşe çıkardı. Ben White, bu golleriyle birlikte Premier Lig'de ilk kez bir maçta iki gol sevinci yaşadı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Arsenal, bu galibiyetin ardından puanını 77 yaptı. Chelsea, 47 puanda kaldı. Premier Lig'de Arsenal bir sonraki maçında bu kez Tottenham ile derbide karşılaşacak. Chelsea, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Arsenal, Chelsea karşısındaki farklı galibiyetle şampiyonluk yolundaki iddiasını sürdürdü.

PUAN DURUMU

  • (1)Arsenal: 34 maç, 77 puan
  • (2) Liverpool: 33 maç, 74 puan
  • (3) Manchester City: 32 maç, 73 puan
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Arsenal FC, Chelsea, Londra, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:26 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 17 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
09:07 Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi Üsküdar-Samandıra metrosundaki arıza 50 saattir çözülemedi
08:34 Erbakan’dan “Cumhur İttifakı’nda mısınız“ sorusuna yanıt var Erbakan'dan "Cumhur İttifakı'nda mısınız?" sorusuna yanıt var
08:32 Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti’nin MR’ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım Cemil Çiçek 31 Mart seçimlerini değerlendirdi: Şimdi AK Parti'nin MR'ı çekiliyor sonra da gereğinin yapılması lazım
01:52 AK Parti’den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı AK Parti'den Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin açıklama: Bugünün önemine uygun bir buluşma oldu ve bayramlaşıldı
09:33 Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor Türk Futbolunda Bağımsız Hakem Kurulu Oluşturuluyor
09:22 Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak Feri Baycu Güler, Sandık Kokusu dizisinde yer alacak
09:04 İşte Premier Lig bu Arsenal’den derbide tarihi skor İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor
08:25 Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu İlk fotoğraf da geldi Günlerdir yoğun bakımda yatan Nuri Alço taburcu oldu! İlk fotoğraf da geldi
02:26 Evden kaçan pitbull dehşet saçtı Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı Evden kaçan pitbull dehşet saçtı! Sahibini ve 2 kişiyi feci şekilde yaraladı
02:20 İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı Sefer gecikmeli gerçekleşti İlber Ortaylı uçakta rahatsızlandı! Sefer gecikmeli gerçekleşti
00:44 Afrika’dan taşınan çöl tozu Yunanistan’da gökyüzünü turuncuya çevirdi Afrika'dan taşınan çöl tozu Yunanistan'da gökyüzünü turuncuya çevirdi
00:02 Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru Emre Belözoğlu, eleştirilere daha fazla dayanamadı: Hiçbir karşılığı olmayan lağım çukuru
23:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer parti liderleriyle görüşmesine Fatih Erbakan davet edilmedi
22:04 Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur Bakan Tunç: DEM Parti terörle arasına mesafe koyamazsa kapatma davası kaçınılmaz olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 09:45:54. #1.12#
SON DAKİKA: İşte Premier Lig bu! Arsenal'den derbide tarihi skor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement