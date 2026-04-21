Hidayet Türkoğlu FIBA Onur Listesi'nde

FIBA tarafından 2026 Onur Listesi'ne (Hall of Fame) seçilerek tarihe geçen Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, bu ödülü tek başına kazanmadığını belirterek, ailesine ve birlikte çalıştığı antrenörler ile takım arkadaşlarına destekleri dolayısıyla teşekkür etti.

Başkan Türkoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirilen törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok özel ve anlamlı bir gün yaşadığını dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Böyle özel ve anlamlı günlerde duygularınızı kelimelerle ifade edemiyorsunuz. Bugünü bize yaşatan ve beni bu ödüle layık gören FIBA yönetimine teşekkür ediyorum. Başta eşim ile ailem olmak üzere dostlarımın, birlikte çalıştığım hocalarımın ve takım arkadaşlarımın bu başarıda payı var. Hepsine bana gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bu, tek başına başarı elde edilebilecek süreç değil. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Etrafımda hep doğru insanlar vardı ve bana doğru yolu gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Türk halkına da destekleri dolayısıyla teşekkürlerini ileten Türkoğlu, "Onların desteği bizleri her zaman en üst seviyeye çekmiştir. Türkiye'nin elde ettiği başarılar, Türk basketbolunun daha ileri gideceğinin göstergesidir. İnşallah benim gibi ülkemizi gururla temsil etmiş ve edecek değerli sporcularımız var. İnşallah bu gururu onlar da yaşarlar. Bizler de onları desteklemek için burada oluruz." diye konuştu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da katılacağı 2026 Dünya Kupası kura çekimini de değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "Turnuvalar her zaman farklı oluyor. A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızı Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandığı için kutluyorum. Güzel bir kura çekimi oldu. Dünya Kupası Berlin'de olacak. Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza milli takımımızı yalnız bırakmamaları için çağrıda bulunuyorum. Onlar çok büyük destek sağlayacaktır. İnşallah ülkemizi gururlandıracak sonuçlar elde ederiz." şeklinde görüş belirtti.