Hike and Fly Anatolia Yarışı Kapadokya'da Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Hike and Fly Anatolia Yarışı Kapadokya'da Tamamlandı

Türkiye'de düzenlenen ilk Hike and Fly Anatolia Yarışı, Kapadokya parkurunda sona erdi. Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen yarışmaya 11 ülkeden 16 sporcu katıldı. Sporcular, belirlenen rotada yürüyüş ve koşu yaparak Kızılçukur vadisine ulaştı ve daha sonra yamaç paraşütleriyle uçarak Zelve ören yeri, Çavuşin köyü ve Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı. Yarışı birinci tamamlayan Çek sporcu Stanislav Mayer, Kapadokya'nın güzelliğini ve harika bir yarış olduğunu belirtti.

28.07.2024 23:10
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- Hem yeryüzünde, hem gökyüzünde yarıştılar

'Hike and Fly Anatolia' yarışı Kapadokya'da tamamlandı

NEVŞEHİR - Türkiye'de ilk kez düzenlenen koşu ve yamaç paraşütü 'Hike and Fly Anatolia Yarışı' bugün Kapadokya parkuru ile tamamlandı.

Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen 11 ülkeden 16 sporcunun katıldığı yarışmanın Kapadokya ayağı Ürgüp İlçesi'ne bağlı Ortahisar Beldesi kent meydanında verilen startla başladı. Belirlenen rotada yürüyüş ve koşu yapan sporcular ilk olarak Kızılçukur vadisine ulaştı. Buradan Bayrak Tepe'ye tırmanan sporcular daha sonra yamaç paraşütleriyle uçarak Zelve ören yeri, Çavuşin köyü ve Göreme beldesi yakınlarına iniş yaptı. İnişi tamamlayan sporcular, Göreme kasabası üzerinden Uçhisar kalesi çevresinden dolaşarak Ürgüp meydanında gelerek yarışı tamamladı.

Kapadokya etabını Çek sporcu Stanislav Mayer 2 saat 28 dakikada tamamlayarak birinci olurken, Fransız sporcu Remi Bouredelle 2 saat 57 dakikayla ikinci, Colombiyalı sporcu Martin Mesa da 3 saat 22 dakikayla üçüncü oldu.

Birinci olan Mayer yaptığı açıklamada, "Kapadokya harika bir coğrafya. Uçarken bulut tabanına kadar çıkmayı başardım. Bölge inanılmaz güzel, çok beğendim. Davet edildiğim için çok muyluyum. Burada görülecek çok şey olduğu için herkese gelmesini tavsiye ediyorum. İlerleyen yıllarda da gelmeyi düşünüyorum. Kapadokya'da önce yer altına indik. Daha sonra yer üstünde koştuk ve gökyüzünde uçtuk. Harika bir yarıştı" dedi.

Kapadokya etabını ikinci tamamlayan Fransız sporcu Rami Bouredelle ise, "Çok kuvvetli bir rüzgara karşı kalkış yaptım ama havalandıktan sonra manzara çok güzeldi. Uçhisar Kalesi yakınlarına kadar uçmayı başardım. İniş yaptıktan sonra tekrar yürüyerek Ürgüp'e ulaştım. Burada yarıştığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hike and Fly Anatolia Yarışı Kapadokya'da Tamamlandı - Son Dakika

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