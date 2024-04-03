Hikmet Karaman: Fenerbahçe\'nin yaşadıkları takımı pozitif yönde etkiledi

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe'de futbol takımıyla ilgili yönetimin alacağı kararlar ve gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bana göre iyi bir maç oldu. Tempolu bir maçtı. İkinci yarının başlangıcı, yediğimiz goller hep kırılma noktaları. 3-2'den sonra her an gol an atabileceğimizi görüyorduk. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
"Basit hatalar yapmamamız gerekiyor"
Futbolda basit golleri yememeleri gerektiğini ifade eden Karaman, "Futbol özellikle gol yediğinde veya attığında basit ucuz gol yemeyeceksin. Son 2 gole baktığınızda takımı da demoralize ediyor. Kalecimizin 3. golden sonra aklı orada. 4. golde de tamamen bitirdi. Diğer kaleci devam etseydi farklı da olabilirdi, o da aynı golleri yiyebilirdi. Kendi takımım olarak şampiyonluğa oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye baktığınızda galibiyet sayıları, attığı goller kıyaslama yaptığında baya bir fark var. Onun için basit hatalar yapmamamız gerekiyor. Maçı seyredenler de iyi bir maç seyretti diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe'nin yaşadıkları pozitif yönde etkiledi"
Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin son dönemde yaşadıklarıyla ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi:
"Türk futbolunda ne olduğu belli değil. Bazen ona göre de takım yapabiliyorsunuz. Fenerbahçe'nin yaşadıkları bana göre takımı pozitif yönde etkiledi. Dzeko ve Tadic'in çok daha farklı, çok daha iyi oynadıklarını düşünüyorum."
Müsabakadaki kararlarla ilgili ise Karaman, " Türkiye'de hakemleri tartışırken esas tartışılması gereken VAR'dakiler. Bu maç özelinde konuşmuyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL
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