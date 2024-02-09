Hikmet Karaman: 'Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz' - Son Dakika
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Hikmet Karaman: 'Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz'

Hikmet Karaman: \'Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz\'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kasımpaşa maçı sonrası takımın olumsuzlukları olumluya çevirebilecek bir kadroya sahip olduklarını belirterek, peş peşe kazanacakları maçların geleceğini söyledi. Karaman, yeni transferlerle takımın yükselişe geçeceğini ve kısa sürede bir oyun planı oluşturacaklarını ifade etti.

09.02.2024 23:29  Güncelleme: 23:32
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- Hikmet Karaman: "Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz"

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçı sonrası, "Bu kadar olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek" dedi.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadık, güzel pozisyonlara girdik. Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik ama buna rağmen etkili bir oyunla başladık. Sonradan 2-0 mağlup duruma düştük. İlk 30 dakikayı çok iyi oynayan takım son 15 dakikada hiç pozisyon yokken 2-0 mağlup gittik. Moral ve motivasyonumuz düştü. İkinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Ancak 3-0'dan sonra kolay olmuyor maçı devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

"Peş peşe kazanacağımız maçlar gelecek"

Yeni gelen oyuncularla birlikte takımın yükselişe geçeceğini vurgulayan Karaman, "Yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp bir araya gelmesi gerekiyor. Dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar, iyi mücadele ettiler. 2 oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Bu kadar olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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