- Hikmet Karaman: "Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz"
ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-1 mağlup oldukları Kasımpaşa maçı sonrası, "Bu kadar olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek" dedi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Oyunun ilk yarım saatlik bölümünde iyi oynadık, güzel pozisyonlara girdik. Son vuruşlarımız, son paslarımız eksik ama buna rağmen etkili bir oyunla başladık. Sonradan 2-0 mağlup duruma düştük. İlk 30 dakikayı çok iyi oynayan takım son 15 dakikada hiç pozisyon yokken 2-0 mağlup gittik. Moral ve motivasyonumuz düştü. İkinci yarı hem oyunu riske ederek hem de yaptığımız değişikliklerle maça iyi başladık. Ancak 3-0'dan sonra kolay olmuyor maçı devam ettirmek" ifadelerini kullandı.
"Peş peşe kazanacağımız maçlar gelecek"
Yeni gelen oyuncularla birlikte takımın yükselişe geçeceğini vurgulayan Karaman, "Yapılan transferlerle bana göre çok güçlü bir kadro oluşturduk. Bu güçlü kadronun antrenman yapıp bir araya gelmesi gerekiyor. Dün gelen oyuncuları bugün oynattık. Fena da oynamadılar, iyi mücadele ettiler. 2 oyuncumuz daha yolda geliyor. Dolayısıyla 8 tane yeni oyuncuyu teknik ekip olarak bir an önce antrenmanlarda kaynaştırıp bir oyun planı, bir takım oyunu haline dönüştürmemiz gerekiyor. Bu da bizim görevimiz ve kısa zamanda yapmamız gerekiyor. Bu kadar olumsuzluğu olumluya çevirecek kadro yapısına sahibiz. Bunu da çevireceğiz. Peş peşe kazanacağımız maçlar mutlaka gelecek" diye konuştu.
Yeniden aday olması büyük tartışma yaratan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş için kentte bir anket yapıldı. Ankette vatandaşlara "Bugün yerel seçim olsa Lütfü Savaş'a oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 30'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 45'lik kısım da oy vermeyeceğini ifade etti.
Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' adıyla bilinen ve aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın davasında ara karar açıklandı. Tutukluluk hali devam eden Erzan'ın, bu kişileri yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor.
Sancaktepe'de 3'üncü sınıf öğrencisi Ömer Yiğit Kızıltepe, sınıf arkadaşlarına seçim vaadi olarak Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'yü okula getirme sözü verdi. Başkan Döğücü de sınıf başkanı seçilen Ömer Yiğit'in ricasını geri çevirmeyerek okulu ziyaret etti.
Başarılı oyuncu Ali Sürmeli'nin Instagram hesabı çalındı. Yayınlanan mesajlarda Sürmeli'nin daha önce genç bir kadından bebek aldırdığı ve vergi kaçırdığı söylentilerine yer verildi.
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir köprüye 2 kişi tarafından PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri asıldı. Bu olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenleyerek 2 şahsı gözaltına aldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu olayın ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik hiçbir unsura müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İzmir'de kurdukları holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve aralarında holding sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Sevilay Ocakçı'nın da bulunduğu 25 şüpheli cezaevine gönderildi. Şüpheliler, "suç örgütü kurma ve üye olma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmişti.
MS hastalığıyla mücadele eden şarkıcı Serdar Ortaç, özel hayatında yeni bir ilişkiye adım attı. Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra Seçil Gür ile ilişki yaşayan Ortaç, şimdi ise eski Survivor yarışmacısı Çağla Taşdelen ile birlikte.
Kafes-38 operasyonu kapsamında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in, Tekirdağ'da ise elebaşılığını Nevzat Halitoğlu'nun yaptığı 2 organize suç örgütü çökertildi.
Son Dakika › Spor › Hikmet Karaman: 'Olumsuzlukları olumluya çevireceğiz' - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?