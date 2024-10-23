Hiljemark\'tan Galatasaray\'a Tebrik

Spor

ELFSBORG Teknik Direktörü Oscar Hiljemark , " Galatasaray 'ı tebrik ederim. Bizim için özel bir andı. Kalabalık bir taraftar grubu önünde özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun oynadık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu gördük" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Galatasaray sahasında İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, "Galatasaray'ı tebrik ederim. Bizim için özel bir andı. Kalabalık bir taraftar grubu önünde özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun oynadık. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğunu gördük. İyi iş çıkarttık. Bazı pozisyonlarda onlara müsaade etmemiş olduk" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY'A HATA YAPTIRMAYA ÇALIŞTIK'

Galatasaray'a hata yaptırmaya çalıştıklarını dile getiren Hiljemark, "Agresif bir karşılaşma oldu. Galatasaray'a hata yaptırmaya çalıştık. Aynı zamanda biz de iyi iş çıkartmaya çalıştık. İyi bir takıma karşı oynadık. İyi bir takıma karşı, böyle bir statta, iyi oynadık" diye konuştu.

'HEM SAVUNMADA HEM DE HÜCUMDA İYİ BİR OYUN SERGİLEDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Galatasaray'ın her iki yarıda da aynı oyunu oynadığı söyleyen genç teknik adam, "Biz ikinci yarıya taktik değiştirerek girdik. Birbirimizi motive edici konuşmalar yaptık. Bu da kaliteli ve iyi bir oyun sergilememizi sağladı. Hem savunmada hem de hücumda iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.