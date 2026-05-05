Hira Nur Bahtiyar, Avrupa Şampiyonu
05.05.2026 22:58
Ordulu Hira Nur Bahtiyar, Avrupa şampiyonu olarak hedeflerini olimpiyatlarda temsil etmek olarak belirledi.

Tekvando miniklerde Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Ordulu Hira Nur Bahtiyar, yeni madalyalar kazanmak için çalışmaya devam ediyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle 2020'de tekvandoya başlayan Hira Nur Bahtiyar, Kasım 2025'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Minikler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 44 kiloda altın madalya kazandı. 6 yıllık kariyerine 15 madalya sığdıran Hira Nur, aynı başarıyı yükseldiği yıldızlar kategorisinde de sürdürmeyi hedefliyor.

Antrenörü de olan annesi Biray Bahtiyar ile Ünye ilçesindeki spor salonunda antrenmanlara devam eden 12 yaşındaki Hira Nur'un en büyük hedefi ise Türkiye'yi olimpiyatta temsil edebilmek.

"Bu sporda ilerlemeyi çok istiyorum"

Ortaokul öğrencisi Hira Nur Bahtiyar, AA muhabirine, anne ve babasının teşvikiyle başladığı tekvandoyu çok sevdiğini söyledi.

Yarışmalarda dereceler elde ettiğini belirten sporcu, en büyük başarısının ise miniklerde Avrupa şampiyonluğu olduğunu ifade etti.

Kategorisinde Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadığını dile getiren Hira Nur, "Ülkemi Avrupa'da temsil ettiğim için çok mutluyum. Çalışmalarımın sonucunu alabilmek çok güzel bir duygu." dedi.

Hira Nur Bahtiyar, yarışmalara yıldızlar kategorisinde katılacağını anlatarak, "Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na kota almak için çalışmalarımı sürdürüyorum. İlk hedefim burası, sonra ülkemi dünya şampiyonasında ve 2032 Olimpiyatları'nda temsil edebilmek. Bu sporda ilerlemeyi çok istiyorum." diye konuştu.

Yeni başarılara ulaşabilmek için antrenmanlara devam ettiğini belirten Hira Nur, "Bana göre başarının sırrı çok çalışmak ve disiplin. Bu süreçte en büyük destekçim eski milli sporcu da olan annem." ifadelerini kullandı.

Milli tekvandocu Elif Sude Akgül ile Nafia Kuş Aydın'ı örnek aldığını anlatan başarılı sporcu, akranlarına bir spor dalıyla uğraşmaları önerisinde de bulundu.

Eski milli sporcu antrenör baba Biray Bahtiyar ise kızının başarılarıyla gururlandıklarını belirterek, "Hira Nur çok erken yaşta ülkemizi çok güzel şekilde temsil etti ve bayrağımızı göndere çektirdi." dedi.

Hira Nur'un çok daha güzel başarılara ulaşacağına inancının tam olduğunu dile getiren Bahtiyar, "Burada en büyük sır pes etmemek, spora devam edebilmek. Şu anda sporcumuzun yıldızlar kategorisinde ilk yılı. İnşallah Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na kota alıp burada da madalya almasını bekliyoruz. Bunun için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Bahtiyar, kızının hırslı bir sporcu olduğunu anlatarak, "Hira Nur'un en büyük özelliği vazgeçmemesi ve çok hırslı olması. Aynı zamanda çok disiplinli bir sporcu. Bunlar da zaten birbirine bağlı zincir gibi başarıyı getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

