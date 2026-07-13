Hırvatistan\'ın Yeni Teknik Direktörü Bilic

Hırvatistan Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Slaven Bilic oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etmesinin ardından Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı Hırvatistan Milli Takımı'nda yeni teknik direktör belli oldu. Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, teknik direktörlük görevine getirildi.

57 yaşındaki teknik adam, 2006-2012 yılları arasında da Hırvatistan'ı çalıştırmıştı. Bilic, bu dönemde milli takımla 2.15 maç başı puan ortalaması yakaladı. - İSTANBUL