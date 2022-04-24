Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Son Dakika
Üye Girişi

Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

24.04.2022 16:28
Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Hırvatistan'da düzenlenen 3. ayağını, Toyota Gazoo takımının Fin pilotu Kalle Rovanpera kazandı.

20 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 48 dakika 21.5 saniyede tamamlayan Rovanpera, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. WRC birinciliğine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis sürücüsü Ott Tanak, liderin 4.3 saniye arkasında 2'nci, takım arkadaşı Thierry Neuville ise Rovanpera'nın 2 dakika 21 saniye gerisinde 3. oldu.

Rovanpera, puanını 76'ya çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 47 puanla Neuville ve 30 puanla Craig Breen (M-Sport Ford) izledi.

WRC'nin 4. ayağı, 19-22 Mayıs tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' resim yarışmasına başvurular başlıyor Toyota'nın 'Hayalimdeki Araba' resim yarışmasına başvurular başlıyor Son dakika! Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı Son dakika! Hırvatistan'da İkinci Dünya Savaşı kurbanları anıldı

Dünya Ralli Şampiyonası, Hırvatistan, TOYOTA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan evlilik sorusuna şaşırtan cevap: Çok aşığım, evlenirim
16:25 HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir
16:22 Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!
16:08 Attığı taş nedeniyle polis memurunun ikinci kattan düşerek şehit olmasına sebep olan şüphelinin dosyası kabarık çıktı
15:43 Eşini 3 çocuğunun gözü önünde öldürdü! Komşular perdedeki kan izini çarşafla kapadı
15:39 AK Parti'nin kendi yaptırdığı anket sonuçları paylaşıldı: Partinin yüzde 36'nın altına düşmediği belirtildi
15:37 İftar programına Cemal Enginyurt ile AK Partili vekil Hacı Turan'ın tartışması damga vurdu
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 16:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Hırvatistan Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement