Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi - Son Dakika
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Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

15.06.2023 08:33

Hollanda ile Hırvatistan arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi yarı final maçı, uzatma devrelerinde Hırvatistan'ın 4-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Hırvatistan'ın finale yükselmesini sağlayan golleri Andrej Kramaric, Mario Pasalic, Bruno Petkovic ve Luka Modric kaydetti. Rakibi İspanya-İtalya maçının ardından belli olacak.

Hollanda ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçı uzatma devrelerinde Hırvatistan, 4-2 kazanarak finale yükseldi.

UZATMALARDA ZAFERE ULAŞTILAR

Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi 4-2 kazanan Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 72. dakikada Mario Pasalic, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric kaydetti. Hollanda'nın golleri ise34. dakikada Donyell Malen ve 90+6'da Noa Lang'dan geldi.

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GÖZLER İSPANYA-İTALYA MAÇINDA

Bu sonuçla birlikte Hırvatistan finale yükseldi. Hırvatistan'ın rakibi bu akşam saat 21.45'te oynanacak İspanya- İtalya mücadelesinin ardından belli olacak.

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