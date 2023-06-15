Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi'nde finale yükseldi

Hollanda ile Hırvatistan, UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Feyenoord Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten maçı uzatma devrelerinde Hırvatistan, 4-2 kazanarak finale yükseldi.
Normal süresi 2-2 sona eren mücadeleyi 4-2 kazanan Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 55. dakikada penaltıdan Andrej Kramaric, 72. dakikada Mario Pasalic, 98. dakikada Bruno Petkovic ve 116. dakikada penaltıdan Luka Modric kaydetti. Hollanda'nın golleri ise34. dakikada Donyell Malen ve 90+6'da Noa Lang'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Hırvatistan finale yükseldi. Hırvatistan'ın rakibi bu akşam saat 21.45'te oynanacak İspanya- İtalya mücadelesinin ardından belli olacak.
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