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Hisarcık Belediye Spor Takımı 12 asker şehidi için asker selamı verdi - Son Dakika
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Hisarcık Belediye Spor Takımı 12 asker şehidi için asker selamı verdi

Kütahya 1. Amatör Simav-Emet-Hisarcık Grubunda oynanan Hisarcık Belediye Spor-Simav Çitgöl Sazlıkspor maçı sonrası Hisarcık Belediye Spor takımı oyuncuları, 12 asker şehidi anma ve onlara saygı gösterme adına asker selamı verdiler. Maçı kazanan Hisarcık Belediye Spor takımı oyuncuları, seyircilerle birlikte asker selamı vererek duygusal anlar yaşattılar.

Hisarcık Belediye Spor Takımı 12 asker şehidi için asker selamı verdi
25.12.2023 - 11:04,
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Kütahya 1. Amatör Simav-Emet- Hisarcık Grubunda oynanan Hisarcık Belediye Spor-Simav Çitgöl Sazlıkspor maçı sonrası Hisarcık Belediye Spor takımı oyuncuları 12 asker şehidi anma ve onlara saygı gösterme adına asker selamı verdiler.

Hisarcık Belediyespor hayli çekişmeli geçen maçta rakibi Simav Çitgöl Sazlıkspor'u 4-3 mağlup etti. Maç sonunda seyircilerin karşısına gelen Hisarcık Belediyespor takımı oyuncuları seyircilerle birlikte verdikleri asker selamıyla, 12 asker şehidi rahmet ve minnetle anarak duygusal anlar yaşattılar. Tribünlerdeki taraftarlar takımlarını uzun süre alkışladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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