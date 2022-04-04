Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

04.04.2022 11:25
Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Spor kulübü tarafından düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Spor kulübü tarafından düzenlenen futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Okulun Spor Kulübü Öğretmenleri Mine Tomta ve Başak Karslı tarafından organize edilen futsal turnuvası öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Turnuvanın hakemliği Müdür Yardımcısı Sait Bütün tarafından yapıldı.

Müsabakalar sonunda 12/A sınıfı birinci, 11/C sınıfı ikinci, 12/B sınıfı ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye giren öğrenciler okul idaresi tarafından ödüllendirildi.

Okul Müdürü İsmail Aydın, turnuvayı düzenleyen öğretmenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Han Şeyhun'da kimyasal silah saldırısının 5. yılında acılar ilk günkü gibi taze Son dakika haberleri | Han Şeyhun'da kimyasal silah saldırısının 5. yılında acılar ilk günkü gibi taze 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

15 Temmuz Şehitleri, Anadolu Lisesi, Hisarcık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:31 Dolar 4 Nisan'da 14,71 seviyelerinden alıcı buluyor
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
11:12 Ümit Özdağ'ın tepki gösterdiği "Arapça yazılarla" ilgili Kocaeli Büyükşehir'den açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 11:58:04. #1.11#
SON DAKİKA: Hisarcık'ta futsal turnuvasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement