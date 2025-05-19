Hisarcık\'ta Gençlik ve Spor Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Atatürk Koşusu, futsal ve voleybol turnuvası ile çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere madalya, kupa ve ödülleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri sonunda Kaymakam Muhammet Samet Bahar, Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Istık, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alperen Korkut, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar ve İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından verildi. - KÜTAHYA