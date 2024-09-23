Hisarcık\'ta Öğrenciler Müzik Eşliğinde Egzersiz Yapıyor

Spor

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu öğrencileri, hafta başında müzik eşliğinde egzersiz yaptıktan sonra derse başlıyor.

Atatürk İlkokulu Spor Kulübü Öğretmeni İbrahim Güleç ve Değerler Kulübü Öğretmeni Nihat Koçer nezaretinde başlatılan etkinlik çerçevesinde öğrenci ve öğretmenler sabah sporuyla haftaya başlıyor. Öğretmen ve öğrenciler, müzik eşliğinde okulun bahçesinde egzersiz yaptıktan sonra derse giriyor.

Hafta başında öğrencilerin öğretmenleri ile beraber müzik eşliğinde sabah sporuyla güne başladıklarını söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak," Sabahın ilk saatlerinde ders öncesi öğrencilerimizin güne dinç, neşeli, zinde başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar edinmesi amacıyla okulumuz bahçesinde yaklaşık 45 dakika müzik eşliğinde egzersiz yaptırıyoruz. Spor etkinliğini yaptığımız zaman çocuklar derse daha enerjik ve keyifli giriyor, motivasyonları artıyor" dedi. - KÜTAHYA