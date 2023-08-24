Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı - Son Dakika

Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı

Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic\'i tuvalette bile kayda aldı
Son Güncelleme: 24.08.2023 13:43

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. O anları canlı yayınlayan kulüp kanalı FBTV'nin kameramanının Hırvat eldiveni tuvalete kadar takip etmesi gündem oldu.

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Taraftarın uzun süredir yolunu gözlediği Hırvat eldivenin, İstanbul'a ayak bastığı anlar kulüp kanalı FBTV'den canlı yayınlandı. Yeni transferi adım adım takip eden kameramanın, Livakovic'i tuvalete girdiği zaman bile görüntülemesi sosyal medyada gündem oldu.

TUVALETİN KAPISINA KADAR TAKİP ETTİ

Kameraman, Livakovic'i tuvalete gidene kadar takip ederken Hırvat eldivenin tişörtünü kaldırdığı anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. Tuvaletin kapısında bekleyen kameraman daha Livakovic'in içeriden çıkmasıyla deneyimli eldiveni takibini sürdürdü.

Dominik Livakovic, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic'i tuvalette bile kayda aldı - Son Dakika
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