Hızını alamayan FBTV kameramanı, yeni transfer Livakovic\'i tuvalette bile kayda aldı

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Taraftarın uzun süredir yolunu gözlediği Hırvat eldivenin, İstanbul'a ayak bastığı anlar kulüp kanalı FBTV'den canlı yayınlandı. Yeni transferi adım adım takip eden kameramanın, Livakovic'i tuvalete girdiği zaman bile görüntülemesi sosyal medyada gündem oldu.

TUVALETİN KAPISINA KADAR TAKİP ETTİ

Kameraman, Livakovic'i tuvalete gidene kadar takip ederken Hırvat eldivenin tişörtünü kaldırdığı anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. Tuvaletin kapısında bekleyen kameraman daha Livakovic'in içeriden çıkmasıyla deneyimli eldiveni takibini sürdürdü.