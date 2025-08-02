HKY Spor Kulübü'nde Kuşak Töreni Gurur Kaynağı - Son Dakika
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HKY Spor Kulübü'nde Kuşak Töreni Gurur Kaynağı

HKY Spor Kulübü\'nde Kuşak Töreni Gurur Kaynağı
02.08.2025 11:05
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Eskişehir'de HKY Spor Kulübü, kuşak terfi töreniyle 40 sporcusunu sevgiyle ödüllendirdi.

Eskişehir'in başarılı spor kulüplerinden HKY Spor Kulübü, düzenlediği görkemli kuşak töreni ile sporcularının ve ailelerinin gurur dolu anlarına sahne oldu. Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Taekwondocu Hatice Kübra Bayrak'ın yetiştirdiği 40 sporcu, bir üst kuşağa terfi etmenin heyecanını yaşarken, törene katılan misafirler genç yeteneklerin mutluluğuna ortak oldu.

Eskişehir'de spor ve ahlakı bir araya getiren HKY Spor Kulübü, düzenlediği kuşak terfi töreniyle unutulmaz bir güne imza attı. Kulüp Başkanı ve Antrenörü, eski Dünya ve Avrupa Şampiyonu Milli Taekwondocu Hatice Kübra Bayrak'ın önderliğinde aylardır ter döken sporcular, emeklerinin karşılığını alarak bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Yaklaşık 100 kişilik davetlinin katıldığı törende, minik sporcuların heyecanı ve ailelerin gururu görülmeye değerdi. Genç sporcuların bu önemli gününe törene iştirak eden Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kuşak sınavını başarıyla tamamlayan sporculara yeni kuşaklarını ve başarı belgelerini bizzat takdim etti.

Törende bir konuşma yapan İl Müftüsü Muharrem Gül, sporun gençler ve çocuklar üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekti. Sporun sadece fiziksel bir aktivite olmadığını, aynı zamanda disiplin, saygı ve karakter gelişimi için de vazgeçilmez bir araç olduğunu belirten Gül, "Bu gençlerin ahlaki gelişimle birlikte sporda ilerlemesi bizler için en büyük mutluluk kaynağıdır," diyerek manevi değerlerin önemini vurguladı.

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"Sadece şehrimizin değil, ülkemizin de gururu olacaktır"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ise minik sporculara seslenerek, başarılarının artarak devam etmesini temenni etti. Kalın, "Bugün burada attığınız her adım, kazandığınız her başarı, gelecekte sadece şehrimizin değil, ülkemizin de gururu olacaktır. Sporun birleştirici ve geliştirici gücüyle daha nice şampiyonluklar yaşayacağınıza inanıyorum" sözleriyle sporculara moral verdi.

"Bu güzel tabloya vesile olan herkese teşekkür ediyorum"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak da yaptığı konuşmada, sporculara ve ailelerine verilen emeğin kutsallığına işaret etti. Bayrak, "Burada verilen emek, gelecekte milli ve manevi değerlerine sahip, vatanını ve milletini seven, sağlıklı nesillerin ve ailelerin temelini oluşturacaktır. Bu güzel tabloya vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Başarıya giden yol, sadece antrenman yapmaktan geçmez"

Törenin ev sahibi HKY Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hatice Kübra Bayrak, yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı. Başta protokol üyeleri olmak üzere, kendilerini yalnız bırakmayan ailelere ve günün kahramanı olan sporcularına teşekkür eden Bayrak, "Başarıya giden yol, sadece antrenman yapmaktan geçmez. Bu, aynı zamanda emek, inanç ve ahlak üzerine kurulu bir yolculuktur. Sporcularıma sadece tekme atmayı değil, aynı zamanda iyi bir insan olmayı öğretmek için çabalıyorum. Onların parlayan gözleri, en büyük motivasyon kaynağım" ifadelerini kullandı.

Tören, kuşak atlayan 40 sporcunun belgelerini ve yeni kuşaklarını almasının ardından, miniklerin sevinç gösterileri ve aileleriyle çektirdikleri hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yaşam, Tören, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HKY Spor Kulübü'nde Kuşak Töreni Gurur Kaynağı - Son Dakika

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