Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup - Son Dakika
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Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup

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Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4\'te mağlup
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim, Bundesliga'da sahasında Hamburg'a 90+4'te yediği golle 3-2 kaybetti.

Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Hoffenheim ile Hamburg karşı karşıya geldi. SNP Arena'daki mücadeleyi Hamburg, 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ MAÇTA SON GÜLEN HAMBURG

Hamburg, 12. dakikada Yussuf Poulsen'in golüyle öne geçerken, Hoffenheim, 45. dakikada Sebastiaan Bornauw'un kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi. Hoffenheim, ikinci yarıya hızlı başlayarak Bambase Conte'nin 53. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekip, 65. dakikada Bernardo'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Hamburg, 80. dakikada Otto Emerson ile skoru 2-2'ye, 90+4'üncü dakikada ise Miro Muheim ile 3-2'ye getirdi ve maçı kazandı. 

OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA

Ev sahibi ekibi Hoffenheim'da milli futbolcu Ozan Kabak, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kalmayı başardı.

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Bu sonuçla birlikte Hoffenheim, ligde 3 puanda kaldı. Hamburg ise 6 puana yükseldi. Hoffenheim, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile karşılaşacak. Hamburg, ligde sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

TSG 1899 HoffenheimBundesligaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Hoffenheim Beşiktaş maçı öncesi 90+4'te mağlup - Son Dakika
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