Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı Geri Çağırdı

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HOFFENHEİM, sezon başında Sturm Graz 'a kiraladığı 22 yaşındaki milli oyuncu Erencan Yardımcı'yı geri çağırdı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, Erencan Yardımcı'yı yaz transfer döneminde 4 milyon Euro'ya kadrosuna katmış ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'a kiralık olarak göndermişti. Hoffenheim, Strum Graz'da 14 maçta 3 gol, 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki golcü oyuncunun kiralık süresinin sonlandırılarak kulübe geri döndüğünü açıkladı. Erencan Yardımcı, sezonun geri kalanında Hoffenheim forması giyecek.

Bundesliga'da 15 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Hoffenheim, küme hattının bir basamak üstünde 15'inci sırada yer alıyor.