Hojer: Güçlü bir takım oluşturduk - Son Dakika
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Hojer: Güçlü bir takım oluşturduk

Hojer: Güçlü bir takım oluşturduk
05.08.2025 19:00
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Çaykur Rizespor kaptanı Hojer, Göztepe maçı öncesi yeni sezon hedeflerini belirtti.

Çaykur Rizespor'un kaptanı Casper Hojer, Göztepe maçı öncesinde yaptığı açıklamada "Güçlü bir takım oluşturduk" dedi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde sürdürdü. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Danimarkalı sol bek Casper Hojer, yeni sezon için büyük beklentileri olduğunu dile getirerek, "Hem kendi adıma hem takım arkadaşlarım adına büyük beklentiler içerisindeyiz, bunu takımın içinde hissedebiliyoruz. Güçlü bir takım oluşturduk. Bunu Pazar günü göreceksiniz ama sadece bununla kalan bir durum değil. Aynı zamanda saha içerisinde de bunu yansıtmamız gerekiyor. Ben çok farklı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Kadromuza genç oyuncular katıldı. Hem genç hem de tecrübeli oyuncuların yer aldığı bir kadro oluştu. Daha güçlü bir takım haline geldik. Özellikle katılan tecrübeli oyuncuların hepsi kendilerini kanıtlamış oyuncular zaten bunu antrenmanlarda ve çalışmalarımızda hemen ön plana çıkardılar. Onların katacakları enerjiyle birlikte pazar günü çok daha farklı bir takım olduğumuzu göreceksiniz." dedi.

Oynayacakları Göztepe maçında sahadan galip ayrılacaklarına inandıklarını ifade eden Hojer, "İyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz. Onların da yeni oyuncuları var. Dinamik bir oyun sistemleri var. Bizimkinden farklı bir oyun sistemiyle oynuyorlar. Baskı kurmayı deneyeceklerdir hızlı oyuncuları var öncelikle bu hızlı oyunculara karşı önlem alacağımız kesin. Fakat son maçta da görüldüğü üzere baskı altına aldıklarında, baskıdan kurtulduğumuzda bizim de çok etkili olabileceğimizi onlara daha önce göstermiştik. Bu anlamda baktığınız zaman hafta sonu bizim için çok ciddi bir mücadele olacağını düşünüyorum. Açıkçası saha içerisinde bir savaş mücadelesi gibi olacak bizim için. Fakat biz buradan galip gelen taraf olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Önemli transferler ligimize geliyor, ligin kalitesini arttırıyor"

Süper Lig'de bu yıl gerçekleşen transferlere de değinen Hojer, ligin kalite olarak kendini ispatlamış bir lig olduğunu ancak bu transferlerle kalitenin daha da arttığını dile getirerek, "Bireysel olarak oyunculara baktığımız zaman çok kaliteli oyuncuları barındıran bir lige sahibiz. Şimdi yeni gelen oyuncularla beraber bu seviye artmaya başladı. Çok önemli transferler ligimize geliyor. Bu tabii ki ligin kalitesini daha da arttırıyor. Zaten çok önemli bir ligdi, kalitesini kanıtlamış bir ligdi. Şimdi bu oyuncuların katılımıyla daha da kaliteli bir hal aldı. Açıkçası birazcık beni şaşırtıyor. Bu oyuncuların buraya nasıl geldikleri, transfer ücretleri nasıl ödendiği, bu rakamların nasıl ödendiği ama diğer taraftan da baktığımız zaman bundan büyük keyif alıyorum. Çünkü bu oyunculara karşı oynayacağım. Bu oyuncuların olduğu bir ligde oynayacağım. Bu da bir oyuncu olarak bana büyük keyif katıyor. Bu oyuncuların tabii burada olması daha çok lige dikkati çekecektir. Aynı zamanda statların daha fazla da olmasını sağlayacaktır. Bir futbolcu olarak statların daha dolu olduğu ortamlarda oynamak beni daha çok mutlu eder." Şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

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