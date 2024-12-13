Hokey Kadınlar Süper Ligi İlk Etap Maçları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Hokey Kadınlar Süper Ligi İlk Etap Maçları Tamamlandı

Hokey Kadınlar Süper Ligi İlk Etap Maçları Tamamlandı

2024-2025 sezonu Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etabı sona erdi, Süper Final Ocak'ta yapılacak.

13.12.2024 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Hokey Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etap maçları sona erdi.

Federasyonun açıklamasına göre, Kadınlar Salon Süper Ligi ilk etap maçları, Alanya Atatürk Spor Salonu'nda 9 takımın birbiriyle yaptığı karşılaşmalarla tamamlandı.

Organizasyonda, Gaziantep Polisgücü, Metpack Alanya Stars, Coldwell Egemen Ege Yıldızları, Gaziantep Doruk, Dokuz Eylül Üniversitesi, Zonguldak Gençlik Merkezi, YFO Haydarpaşa, Adana Hokey ve Muğla Köyceğiz Balı'nın birbirleriyle yaptıkları maçlar sonucunda ilk 4 sırayı oluşturan Gaziantep Doruk, Gaziantep Polisgücü, Coldwell Banker Egemen Ege Yıldızları ve Metpack Alanya Yıldızları, ocak ayının sonunda Süper Final'de şampiyonluk mücadelesi verecek.

Süper Final karşılaşmaları sonucunda şampiyon olan takım, Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacak.

Kadınlar Salon Süper Ligi'nin ilk etabının tamamlanmasına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, "Birinci etap maçlarımız sonucunda ilk 4 sırada yer alan kulüplerimizi tebrik ediyorum. Kıran kırana mücadeleler gerçekleşti, 4 takımın birbiriyle karşılaşacağı ve şampiyonun ülkemizi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanacağı ocak ayında düzenleyeceğimiz Süper Final müsabakalarını heyecanla bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hokey Kadınlar Süper Ligi İlk Etap Maçları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
14:48 A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
13:53 Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii’nde Türk bayrağı açıldı Suriyelilerin akın ettiği Emevi Camii'nde Türk bayrağı açıldı
13:53 Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet Duruşma salonundaki saldırgan bu sözlerle silahına sarılmış: Tolga size emanet
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:55 Özgür Özel’den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil Özgür Özel'den anlaşılmayan Emevi Cami sözleri: Bu namaz o namaz değil
20:47 İstanbul’da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 111 bin 632 lira oldu
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
20:35 AK Parti grubu da ’evet’ dedi İBB’nin borçlanma talepleri onaylandı AK Parti grubu da 'evet' dedi! İBB'nin borçlanma talepleri onaylandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 16:12:45. #1.11#
SON DAKİKA: Hokey Kadınlar Süper Ligi İlk Etap Maçları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.