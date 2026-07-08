Hokey Takımları Avrupa Elemelerinde Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Hokey Takımları Avrupa Elemelerinde Mücadele Ediyor

08.07.2026 16:15
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A Milli Kadın ve Erkek Hokey takımları, Avrupa Şampiyonası Elemeleri için yarın sahaya çıkıyor.

A Milli Kadın ve Erkek Hokey takımları, Avrupa Şampiyonası'na katılma mücadelesi verecekleri Açık Alan Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın ilk maçlarına çıkacak.

A Milli Erkek Hokey Takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da, A Milli Kadın Hokey Takımı ise Çekya'nın başkenti Prag'da 9-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek eleme organizasyonunda Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edebilmek için mücadele edecek.

A Milli Erkek Hokey Takımı, Roma'da yarın TSİ 13.15'te İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, rakibini elemesi halinde 10 Temmuz'da yapılacak yarı finale yükselecek. İskoçya karşısında mağlup olması durumunda ise 11-12 Temmuz tarihlerinde klasman maçları oynayacak.

Erkekler turnuvasında ev sahibi İtalya'nın yanı sıra Türkiye, İskoçya, Ukrayna, Çekya, Portekiz, İsviçre ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Hokey Takımı ilk maçını Avusturya ile yapacak

A Milli Kadın Hokey Takımı ise Çekya'daki ilk maçını yarın TSİ 16.30'da Avusturya ile yapacak.

Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde 11 Temmuz'daki yarı finale yükselecek. İlk maçın kaybedilmesi durumunda ise milliler, 10 Temmuz'da klasman karşılaşmasına çıkacak.

Kadınlar turnuvasında Türkiye'nin yanı sıra ev sahibi Çekya, Avusturya, Litvanya, Ukrayna, Polonya, İsviçre ve Hırvatistan yer alıyor.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Turnuva, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hokey Takımları Avrupa Elemelerinde Mücadele Ediyor - Son Dakika

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