Hokey U16 Türkiye Şampiyonası Pursaklar\'da düzenleniyor

Hokey U16 Türkiye Şampiyonası, Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

11 ayrı şehirden gelen 24 takımın katılımıyla düzenlenen Hokey U16 Türkiye Şampiyonası, kıyasıya mücadelelerle Ankara Pursaklar'da devam ediyor.

Gerçekleşen yarışları yerinde takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ulusal ve Uluslararası şampiyonaların ilgisinin Pursaklar'da olduğunu belirten Ertuğrul Çetin, "Sporun her dalında adından söz ettiren bir ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonasına ev sahipliği yapan ilçemiz bugün de Hokey U16 Türkiye şampiyonasına ev sahipliği yapıyor. 11 ayrı şehirden gelen 24 takım kıyasıya yarışıyor. Bütün sporculara ve heyetlere Pursaklarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen mücadeleleri yakından takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, takımların birbirleri ile kıyasıya mücadelelerini dikkatle takip etti. - ANKARA