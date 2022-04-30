Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

30.04.2022 23:31
Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.

Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.

Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor- Antalya maçını izledi.

Takımlarını destekleyen taraftarlar,maçın sona ermesi ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bordo mavili taraftarların horon teptiği sahada, havai fişekler atıldı ve meşaleler yakıldı.

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Trabzonspor, Hollanda, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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