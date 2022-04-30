Hollanda'da bordo mavili taraftarlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika

Hollanda'nın Lahey kentinde bir futbol kulübünde bir araya gelen yüzlerce Trabzonspor taraftarı takımlarının şampiyonluğunu kutladılar.
Bordo mavili taraftarlar ellerinde Trabzonspor bayrakları ile futbol sahasına kurulan dev ekranda Trabzonspor- Antalya maçını izledi.
Takımlarını destekleyen taraftarlar,maçın sona ermesi ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Bordo mavili taraftarların horon teptiği sahada, havai fişekler atıldı ve meşaleler yakıldı.
Kaynak: AA
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