Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor

Hollanda 2.Ligi'nde futbol devrimi yaşanacak. Pulsesport'da yer alan habere göre, 2023-2024 sezonundan itibaren, futbol yeniden yaratılacak. Yapılan değişiklikleri destekleyenler olsa da bir kesim tarafından da eleştiriliyor. Hollanda futbolunun alt ligleri için önerilen değişiklikler, FIFA ve UEFA'nın olası bir onayını beklemeden iki sezon sonra yürürlüğe girecek. Amatör Futbol Direktörü Van Der Zee yaptığı açıklamada: "Oyunu daha hızlı, daha sportif, daha adil ve daha çekici hale getirmesi gereken değişiklikler yapılacak. Amaç, 2023-2024 sezonunda Keuken Kampioen Division için bir pilot uygulama gerçekleştirmek" dedi.

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER