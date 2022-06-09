Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor - Son Dakika
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Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor

09.06.2022 12:24

Hollanda 2.Ligi'nde 2023-2024 sezonundan itibaren futbol kuralları değişiyor. Futbolun oynanış şeklini değiştiren bu kurallar arasında maç dakikasının kısalması ve oyun durduğunda maç süresinin de durması gibi kurallar yer alıyor.

Hollanda 2.Ligi'nde futbol devrimi yaşanacak. Pulsesport'da yer alan habere göre, 2023-2024 sezonundan itibaren, futbol yeniden yaratılacak. Yapılan değişiklikleri destekleyenler olsa da bir kesim tarafından da eleştiriliyor. Hollanda futbolunun alt ligleri için önerilen değişiklikler, FIFA ve UEFA'nın olası bir onayını beklemeden iki sezon sonra yürürlüğe girecek. Amatör Futbol Direktörü Van Der Zee yaptığı açıklamada: "Oyunu daha hızlı, daha sportif, daha adil ve daha çekici hale getirmesi gereken değişiklikler yapılacak. Amaç, 2023-2024 sezonunda Keuken Kampioen Division için bir pilot uygulama gerçekleştirmek" dedi.

Hollanda'da da futbol devrimi! Kurallar tamamen değişiyor

YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

  • Taç atışları ayakla atılacak.
  • Sınırsız oyuncu değişikliği.
  • Maçın süresi 60 dakika olacak.
  • Top oyunda olmadığında saat duracak.
  • Serbest vuruşta top sürmek serbest.
  • Sarı gören oyuncu, 5 dakika oyun dışında kalacak.
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