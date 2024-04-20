Hollanda futbolunu denetleyen KNVB, Vitesse'nin lisans düzenlemelerine uymadığı için rekor bir puan kesintisi aldığını açıkladı.
Son 35 yılını Hollanda'nın en üst liginde geçiren kulüp, yetkililerin olası yaptırım ihlallerini incelemesi için gereken yanlış bilgileri vermekle suçlandı. Mali sorunlar nedeniyle ligin dibinde yer alan takımın bitime dört maç kala küme düşmesi zaten kesin gibi görünüyordu. Hollanda Futbol Federasyonu, henüz onaylanmamış olmasına rağmen bir yeniden yapılanma planı aldı. Sadece dört maç kala, 18 puanlık ceza nedeniyle -1 puanla Eredivisie'nin dibinde yer alıyor.
Geçici genel menajer Edwin Reijntjes cezanın kaçınılmaz olduğunu kabul etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Vitesse'yi önemseyen herkes ve her şey için kara bir gün olsa da, acı gerçek bu. Sonuçta böyle bir ceza kaçınılmazdı. Öte yandan - ve bunu gerçekten herkese açıklamak istiyorum - lisansımızı korumak için bize sunulan fırsattan son derece memnunuz. Bu da pamuk ipliğine bağlıydı. Ancak, Lisans Komitesi'nin verdiği yanıtta kulübün yeni yönüne güven duyulduğu açıkça görülüyor. Buna bağlıyız ve devam edeceğiz. Daha önce de söyledim: Vitesse yok olmamalı ve olamaz!" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Hollanda Futbol Federasyonu, Vitesse Arnhem'e 18 puan silme cezası vererek küme düşürdü - Son Dakika
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın hedefinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu belirtti. Uygun, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şanslarını yakaladıklarını ve kalan maçlarda alacakları puanlarla Avrupa yolunda ilerlemek istediklerini söyledi. Ayrıca, hakemlerin hakkaniyetli olmasını ve Türk futbolunda hakemlik sisteminin geliştirilmesini istediğini dile getirdi. Sivasspor taraftarları da antrenman öncesi takıma moral ziyareti yaparak desteklerini gösterdi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları Bilecik'te yapılacak. Yarışlar öncesi magazin startı etkinliği düzenlendi ve katılımcılar organizasyon hakkında bilgilendirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yarışların gerçekleştirileceği parkurun 25 günde oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'deki 12. enduro alanı olan parkurun kalıcı bir etkinlik alanı olarak kullanılması hedefleniyor. Yarışlara 195 kayıt yapıldı ve bu, son yılların rekor sayısı olarak kaydedildi.
Siirt'te Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Botan Vadisi Milli Parkı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi. Siirt Gençlik ve Spor Kulübü pilotları ve Erasmus Değişim Programı kapsamında gelen gençlerin katıldığı etkinlikte, pilotlar yamaçtan havalanarak hedefe inmeye çalıştı. Siirt'in doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, pilotlar ve doğaseverler bir araya geldi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde start aldı. Batı Kurumsal Karting Yarışı adıyla düzenlenen organizasyonda, 6-9 yaş micro, 7-12 yaş mini, 12-15 yaş arası junior, 14 yaş üzeri senior ve 30 yaş üzeri master kategorilerindeki ilk yarışlar gerçekleştiriliyor. Yarışlar yarın da devam edecek ve etkinlik ödül töreniyle sona erecek.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Engelsiz Spor Kulübü sporcularını ziyaret etti. Demirbaş, kulüp antrenörleri ve sporcuları kabul ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Demirbaş, sporculara her zaman destek olacaklarını belirtti ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise, Demirbaş'a verdiği destek için teşekkür etti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında Karaköy Ortaokulu şampiyon oldu. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Ercan, gençlerin sporla iç içe olmalarının önemine vurgu yaparak öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.
Antalya'da yarın gerçekleştirilecek Dünya Yürüyüş Şampiyonası öncesi basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, World Athletics (WA) Üst Yöneticisi Jon Ridgeon, eski sporcu Robert Korzeniowsk ve milli atletler katıldı. Şampiyona, 52 ülkeden 431 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek ve olimpiyat kotaları dağıtacak en büyük organizasyon olacak.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 3x3 Basketbol Turnuvası ve Mini Futbol Şenliği'nde yüzlerce çocuk coşkuyla mücadele etti. Organizasyonlarda çocuklara branşa özgü hediyeler verildi.
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