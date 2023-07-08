Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

08.07.2023 09:46

Hırvatistan'ın Split şehrinde tatil yapan Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Durumu stabil olan Sar, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Kariyerinde birçok başarı bulunan Sar, Manchester United ve Ajax ile 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Hırvatistan'ın Split şehrinde tatil yapan Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Önünde kritik saatler bulunan Sar'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Edwin van der Sar beyin kanaması geçirmesinin ardından helikopterle hastaneye kaldırıldı. Daha önce Ajax'ın genel müdürlüğünü de yapan Sar için Hollanda ekibinden yapılan açıklamada, durumunun stabil olduğu ve yeni bir gelişme olması halinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Edwin van der Sar kariyerinde 821 maça çıktı. Hollandalı efsane eldiven bu mücadelelerin 368'inde kalesinde gole izin vermedi. Kariyerinde birçok başarı bulunan Sar, Manchester United ve Ajax ile 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Hollandalı efsane kaleci, Manchester United ile 4 kez Premier Lig'i kazandı.

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Edwin Van Der Sar, Beyin Kanaması, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda Milli Takımı'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi - Son Dakika


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