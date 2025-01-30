Hollanda'da renkler Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz
Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ediyor
Serhan TÜRK, Amsterdam - AVRUPA Ligi'nde grup aşamasının son maçları öncesinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam Türk futbolseverlerle doldu.
İki temsilcimizin birden Hollanda'da maçlarının olması nedeniyle meydanlarda Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz renkler hakim oldu. Gönül verdikleri takımlarının formalarını giyen Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ederken 23.00'te başlayacak maçlar için birbirlerine başarı dilediler.
Son Dakika › Spor › Hollanda Sokaklarında Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Birlikte - Son Dakika
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