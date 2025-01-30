Hollanda Sokaklarında Galatasaray ve Beşiktaş Taraftarları Birlikte

Spor

Hollanda'da renkler Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz

Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ediyor

Serhan TÜRK, Amsterdam - AVRUPA Ligi'nde grup aşamasının son maçları öncesinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam Türk futbolseverlerle doldu.

İki temsilcimizin birden Hollanda'da maçlarının olması nedeniyle meydanlarda Sarı-kırmızı ve Siyah-Beyaz renkler hakim oldu. Gönül verdikleri takımlarının formalarını giyen Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar Amsterdam sokaklarında birlikte hareket ederken 23.00'te başlayacak maçlar için birbirlerine başarı dilediler.