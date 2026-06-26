Hollanda ve Japonya Son 32 Tura Yükseldi - Son Dakika
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Hollanda ve Japonya Son 32 Tura Yükseldi

Hollanda ve Japonya Son 32 Tura Yükseldi
26.06.2026 10:23
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2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hollanda lider, Japonya ikinci olarak son 32 tura ilerledi.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda son hafta maçlarının tamamlanmasının ardından son 32 turuna yükselen takımlar belli oldu. Hollanda, Tunus'u 3-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti ve grubu lider tamamladı. Grubun diğer karşılaşmasında ise Japonya, İsveç ile 1-1 berabere kalarak 5 puanla grubu ikinci bitirdi ve adını üst tura yazdırdı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun son haftasında Tunus ile Hollanda, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye etkili başlayan Hollanda, 3. dakikada Ellyes Skhiri'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. 7. dakikada Brian Brobbey'in fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkaran Hollanda, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. Tunus, 54. dakikada Hazem Mastouri'nin golüyle farkı bire indirse de Hollanda, 62. dakikada Jan van Hecke'nin golüyle yeniden iki farklı üstünlüğü yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 3-1 Hollanda'nın üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Hollanda, F Grubu'nu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi ve Fas ile eşleşti. Tunus ise grup aşamasını puansız tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Japonya, gruptan 2. olarak çıktı

F Grubu'nun diğer karşılaşmasında Japonya ile İsveç 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Japonya, 5 puanla grubu ikinci sırada tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda'nın golüyle öne geçerken, İsveç 62. dakikada Anthony Elanga'nın kaydettiği golle skora denge getirdi. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonucun ardından puanını 5'e yükselten Japonya, F Grubu'nu ikinci sırada bitirerek son 32 turunda Brezilya ile eşleşti. İsveç ise 4 puanla grup aşamasını tamamlayarak en iyi üçüncüler arasından üst tura yükselme umutlarını sürdürdü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hollanda, Japonya, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda ve Japonya Son 32 Tura Yükseldi - Son Dakika

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