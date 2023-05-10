Hollandalılar bile şaştı kaldı! Orkun Kökçü'den ayakta alkışlanacak hareket - Son Dakika
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Hollandalılar bile şaştı kaldı! Orkun Kökçü'den ayakta alkışlanacak hareket

10.05.2023 20:24

Milli futbolcu ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü'nün iki kanser hastasıyla dikkat çekmeden sohbet etmesi ve onlara hediyeler taktim etmesi Hollanda'da geniş yankı buldu. Başarılı sporcunun bu düşünceli hareketini gören Feyenoord taraftarları ise Orkun Kökçü'yü öve öve bitiremedi.

Hollan'da ekibi Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü, Excelsior maçı sonrası yaptıklarıyla tüm Hollanda'dan beğeni aldı.

İMZALI FORMA VERDİ

Milli futbolcumuz, 2-0 kazandıkları mücadelenin ardından iki kişinin yanına gitti ve onlara tüm takımın imzaladığı formalar hediye etti. Bir gazetecinin telefonla çektiği video sonrası, bu kişilerin kimler olduğu merak konusu oldu.

KİM OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf, bu anlara tanık olan hemşire Jan van Katwijk ile konuştu. Orkun Kökçü'nün sohbet ettiği kişilerin yoğun terapi gören ve umudu az olan kanser hastaları olduğu ortaya çıktı. Van Katwijk, "Orkun Kökçü gibi birinin böyle yapması gerekmiyordu. Onlarla gelip sohbet etti ve biraz süre istedi. Ardından elinde iki tane maçta giyilmiş ve tüm takımın imzaladığı formayla geri geldi." dedi.

"ORKUN YANIMA GELDİ"

Orkun'un sohbet ettiği kişilerden biri olan 72 yaşındaki Kees Nooren, "Orkun yanıma geldi, maçtan keyif alıp almadığımı sordu. Bana bol bol güç diledi. Bana üzerinde tüm futbolcuların imzalarının olduğu kendi formasını hediye etti. O gerçek ve örnek bir kaptan." dedi.

FEYENOORDLULAR YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI

Başarılı futbolcunun bu düşünceli hareketini gören Feyenoordlu taraftarlar Orkun Kökçü'ye iltifat dolu sözler ederek onu yere göğe sığdıramadılar.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Feyenoord forması giyen Orkun, bu sezon toplamda 43 maça çıktı. 22 yaşındaki futbolcu, söz konusu mücadelelerde 12 gol atıp 5 de asist kaydetti.

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Hollandalıların nutku tutuldu! Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket Hollandalıların nutku tutuldu! Orkun Kökçü'den alkışlanacak hareket

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SON DAKİKA: Hollandalılar bile şaştı kaldı! Orkun Kökçü'den ayakta alkışlanacak hareket - Son Dakika
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