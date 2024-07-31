Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile düzenlenen yaz futbol okulları çocuklardan büyük ilgi gördü - Son Dakika
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Spor

Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile düzenlenen yaz futbol okulları çocuklardan büyük ilgi gördü

Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile düzenlenen yaz futbol okulları çocuklardan büyük ilgi gördü

Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen yaz futbol okullu, çocuklardan büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çocuklara forma ve ayakkabıları dağıtılarak mutlu etti.

31.07.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen yaz futbol okullu, çocuklardan büyük ilgi gördü. Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, çocuklara forma ve ayakkabıları dağıtılarak mutlu etti.

Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile bu yıl 3'sü düzenlenen yaz futbol okullarına çocukların ilgisi büyük oldu. Honaz Stadı'nda yaz futbol okulları için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Honazspor Başkanı Sabri Sarman, yönetim kurulu üyeleri, yaz futbol okuluna katılan çocuklar katıldı. Törende tüm çocuklara forma, şort, çorap ve krampondan oluşan set dağıtıldı. Futbol kıyafetlerine kavuşan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Çocuklar için her şeyi yapmaya çalıştıklarını kaydeden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "İlçemizde üçüncü kez yaz futbol okulunu açıyoruz. Honazspor ile işbirliği ve dayanışma içinde yaptığımız bu okula her yıl yüzlerce çocuk katılım sağlıyor. Bizler de onların en iyi şekilde eğitim alması için kıyafetlerini ve ayakkabılarını hazır hale getiriyoruz. Şu anda karşımda bulunan çocukların gözlerindeki mutluluk bizim için dünyalar kadar değerli. Burada alacakları eğitim ile mutlu ve huzurlu Honaz'ın geleceğine katkı sunacaklar" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği ile düzenlenen yaz futbol okulları çocuklardan büyük ilgi gördü - Son Dakika

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