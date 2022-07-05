Honaz'da yaz futbol okulunda çalışmalar başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Honaz'da yaz futbol okulunda çalışmalar başladı

05.07.2022 14:00
Honaz'da yaz futbol okulunda çalışmalar başladı

Denizli'de, Honaz Belediyesi ve Honazspor işbirliği bünyesinde başlatılan yaz futbol okuluna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Denizli'de, Honaz Belediyesi ve Honaz spor işbirliği bünyesinde başlatılan yaz futbol okuluna vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Honaz Belediyesi "Yaz Futbol Okulu" ilk antrenmanı Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in katılımı ile başladı. Çocukların yaz tatilini verimli geçirmesini, bunun yanı sıra gelecek yıllarda Türk futboluna hizmet edecek oyuncuları yetiştirmeyi hedefleyen Honaz Belediyesi "Yaz Futbol Okulu", yaz tatili süresince devam edecek. Honaz Belediyesince bu yıl ilk kez düzenlenen "Yaz Futbol Okulu" 200'e yakın öğrencinin katılımıyla başladı. Yaz futbol okuluna 2006-2012 doğumlu çocuklar, 3 antrenörün gözetiminde eğitim görecek. Yaz futbol okulu hakkında açıklama yapan Honazspor Kulüp Başkanı İsmail Özülke, bu kurstaki en büyük amaçlarının çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve çocukların zihinsel gelişimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerinin de tamamlanmasını olduğunu kaydetti. Özülke ayrıca desteklerinden ötürü Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e de teşekkür etti.

"Spor Dostluk ve Kardeşliktir"

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, sporun evrensel boyutlardaki değerlerini çocuklara ve gençlere aşılamak; kardeşlik, dostluk ve takım ruhuyla hareket edebilme gibi günümüz gerekliliklerini içeren alışkanlıklarını kazandırmak için futbol ve birçok spor çalışmasını desteklediklerini söyledi. Başkan Kepenek; "Spor Dostluk ve Kardeşliktir teması ile başlattığımız Yaz Futbol Okulu etkinliğimiz ile yaz tatili süresince geleceğimiz olan çocuklarımızın spora yönelmesi, kötü alışkanlıklardan uzaklaşması ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın yaz futbol okulunda keyifli zaman geçirmeleri ve yeteneklerini geliştirmelerine katkımız oluyorsa ne mutlu bizlere. Geleceğin yıldız adaylarının heyecanı ve mutluluğu bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.

Başkan Yüksel Kepenek yapılan antrenmanı seyrederek, futbol sevdalısı miniklere başarılar diledi ve anne babalarıyla sohbet etti. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Endonezya Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupasına hazırlanıyor Endonezya Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupasına hazırlanıyor Kasaplarda bayram telaşı başladı Kasaplarda bayram telaşı başladı
Kaynak: İHA

Yüksel Kepenek, Denizli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Honaz'da yaz futbol okulunda çalışmalar başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
13:28 5 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı korkunç kazada yeni detay: 19 yaşındaki sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
13:21 Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Kıdem Tazminatı ücreti belli oldu: Tavan ücreti 15 bin 371 liraya yükseldi
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: Honaz'da yaz futbol okulunda çalışmalar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement