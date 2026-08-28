Hopa\'da Masa Tenisi Şampiyonası Başladı

Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 21 kız ve 23 erkek takımından toplam 176 sporcu şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Anadolu Yıldızlar Ligi Projesi kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Hopa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda başladı.

Türkiye'nin farklı illerinden Hopa'ya gelen 2013, 2014 ve 2015 doğumlu genç sporcuların mücadele ettiği organizasyonda 21 kız ve 23 erkek takımı yer alıyor. Toplam 176 lisanslı sporcunun katıldığı şampiyonada geleceğin milli sporcu adayları, dereceye girebilmek için raket sallıyor.

Şampiyonanın açılış programı, bayrak geçişinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla gerçekleştirildi. Programa katılan Hopa Kaymakamı Uğur Karakaya ile Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, genç sporculara başarılar diledi. Açılış töreninde Artvin Halk Oyunları Ekibi de gösteri sundu.

Sporseverlerin ilgi gösterdiği şampiyona, 30 Ağustos'ta oynanacak final karşılaşmaları ve kupa töreniyle sona erecek.