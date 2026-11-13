Horozkent SK maça çıkmayınca Silopispor Kadın FK 3-0 hükmen kazanmayı bekliyor

TFF Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Silopispor Kadın FK'nın Horozkent SK ile oynayacağı karşılaşma, rakip ekibin maça çıkmama kararı nedeniyle yapılmayacak.

Silopi ilçesini TFF Kadınlar 1. Ligi'nin 8. haftasında Silopispor Kadın FK, sahasında karşılaşacağı Denizli temsilcisi Horozkent SK maçını oynamadan kazanma ihtimali doğdu. 14 Kasımda oynanması planlanan müsabakayla ilgili Silopi Spor FK tarafından yapılan açıklamada, Horozkent SK'nın karşılaşmaya çıkmama kararı aldığı bildirildi. Kulüp tarafından yapılan duyuruda, müsabakanın 3-0 hükmen Silopispor Kadın FK lehine sonuçlanmasının beklendiği belirtildi. Açıklamada ayrıca taraftarlara karşılaşma için stadyuma gelmelerine gerek olmadığı duyuruldu.