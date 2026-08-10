Horozkentspor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Horozkentspor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Horozkentspor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin kadın futbolunu temsil eden Horozkentspor, maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezona katılamıyor.

Denizli'de uzun yıllardır kadın futbolunu en üst seviyede temsil eden ve milli takıma onlarca futbolcu yetiştiren Horozkentspor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Yeşil siyahlılar gerekli olan maddi ihtiyaçları karşılayamaması durumunda yeni sezona katılamayacak.

Yaklaşık 11 yıldır Denizli'yi başarı ile temsil eden ve bu sürede de onlarca futbolcu yetiştirerek milli takımın hizmetine veren Denizli Horozkentspor yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Kurulduğu 2015 yılından bu güne kadar Türk Kadın Futbolunda adından söz ettiren Denizli temsilcisi ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeni sezona katılamama tehlikesi yaşıyor.

2026-2027 Futbol sezonunda Türkiye Kadınlar 1. liginde mücadele edecek olan Denizli temsilcisi Maddiyat sorununu aşmak için Denizli'de birçok iş insanı kurum ve kamu yetkilisi ile görüşme gerçekleştirmesine rağmen olumlu somut bir destek görememesi moralleri alt üst etti.

Bunun üzerine yardım kampanyası düzenlemesine rağmen ondan da önemli bir gelir elde edemeyen yeşil siyahlılar Eylül ayının ilk haftasında başlayacak olan lige katılamama durumu ile karşıya kalacak. Bu durumun kendilerini üzdüğünü söyleyen kadın futbolu sevenler çok büyük ticari potansiyele sahip Denizli gibi bir şehirde kadın futbolunun geldiği durumun içler acısı olduğunu ifade ettiler.

Kaynak: İHA

Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Horozkentspor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:18:40. #7.12#
SON DAKİKA: Horozkentspor Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.